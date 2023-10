Canelo Álvarez descarta realização de superluta contra Terence Crawford no boxe

Saúl Álvarez, um dos maiores nomes da história do boxe, justificou novamente tal status ao atuar no último sábado (30). Em Las Vegas (EUA), o mexicano dominou Jermell Charlo, venceu a luta por decisão unânime e defendeu os cinturões dos super-médios (76 kg) da WBA (Associação Mundial de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe) e IBF (Federação Internacional de Boxe). Mas, apesar da empolgação por conta do imponente triunfo, 'Canelo' tratou de diminuir a euforia dos fãs a respeito da realização de uma eventual superluta.

Na coletiva de imprensa pós-show, 'Canelo' deixou claro não ter qualquer interesse em medir forças com Terence Crawford no ringue. Vale pontuar que, assim como o atleta, o americano também é um dos melhores boxeadores da atualidade. O veterano, de 36 anos, está invicto na carreira, com 40 vitórias, sendo 31 por nocaute, e é campeão dos meio-médios (66 kg) da WBA, WBC, WBO e IBF. É bem verdade que o mexicano não diminui a grandeza do companheiro de profissão, mas descarta o duelo de titãs do boxe, ao menos no atual momento.

"Eu sempre digo que se a luta faz sentido, por que não? Mas ele não está nos meus planos. Não sei agora. Só vou aproveitar essa luta. Vocês saberão o que vem a seguir, com certeza. Me sinto ótimo e ainda estou no meu auge. Me sinto revigorado e estou pronto. Esse é o Canelo. Finalmente estou de volta. Me sinto confiante agora e ótimo. Estou muito feliz, porque há muito tempo não me sentia assim. Estou de volta", declarou o ícone do boxe.