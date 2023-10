Três cinturões? Charles Do Bronxs abre as portas para competir em outras categorias

No atual momento, o foco de Charles Do Bronxs está 100% direcionado para a revanche contra Islam Makhachev, pelo título mundial dos pesos-leves (70 kg), agendada para o dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). Mas a longo prazo, o brasileiro traça planos ousados e cogita novos desafios. Ex-campeão até 70 kg do UFC e maior finalizador da história da companhia, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' cogitou, no futuro, competir em outras duas categorias de peso distintas da atual: o peso-pena (66 kg) e os meio-médios (77 kg).

Vale ressaltar que no passado, Charles competia com 66 kg. No entanto, com o decorrer dos anos, o corte de peso se tornou um empecilho e o brasileiro migrou para os leves, onde se consagrou e conquistou o cinturão do UFC. Mas apesar de uma eventual dificuldade em atingir o limite dos penas, Do Bronxs toparia o desafio para protagonizar uma superluta contra Alexander Volkanovski, atual campeão da categoria. Uma eventual subida para lutar com 77 kg também aparentemente não desagrada o paulista, que frisou que a 'aventura' dependeria das circunstâncias que lhe fossem apresentadas.

"Já pensei em descer para a categoria dele (Volkanovski) e lutar (com ele), por que não? Vamos pensar uma coisa de cada vez. Esse ano, Islam Makhachev. Com Deus abençoando, aí a gente pensa no próximo passo. Tudo depende, são coisas a serem conversadas (sobre competir com 77 kg). É sobre dinheiro, quando, contra quem, como seria. Tudo é conversado", explicou Charles, em entrevista ao canal 'James Lynch'.