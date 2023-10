Ngannou acusa Tyson Fury de 'adulterar' luvas de boxe: "Acho que ele trapaceia"

"Acho que ele trapaceia. Estamos conversando sobre isso com a equipe e fico tipo, 'Vamos chegar lá e precisamos que todas as luvas sejam verificadas'. Se você quer que lutemos com as mãos nuas, sem luvas, vamos lutar sem luvas. Mas não me dê luvas de dez onças e use luvas de oito ou seis onças. Os adversários dele se queixaram sobre as luvas. Pode não ser verdade, mas temos que verificar isso. Não temos nada a perder verificando, porque foi mais de uma vez que as pessoas falam sobre suas luvas. No boxe, você tem que se preocupar com tudo. Se alguém disser algo no boxe, é melhor você verificar", declarou o ex-campeão do UFC.

Registro de Ngannou no MMA

Francis Ngannou, de 37 anos, alcançou sucesso no MMA ao atuar pelo UFC, vencer grandes nomes e, não à toa, se tornou um dos lutadores mais assustadores do esporte. Pela companhia, o ex-campeão do peso-pesado nocauteou Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (duas vezes), Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano' e Stipe Miocic, além de superar Ciryl Gane por pontos em sua primeira e única defesa de título. O prestígio de 'The Predator' é tanto, que o mesmo já é apontado por parte dos fãs e da imprensa especializada como um dos principais atletas da história da categoria por conta de seu porte físico e poder.