Implacável! Kaynan Duarte vence GP absoluto no Polaris e fatura R$ 150 mil

No último sábado (30), Kaynan Duarte mostrou novamente porque é considerado um dos maiores atletas da luta agarrada em ação na atualidade. No evento Polaris 25, sediado no País de Gales, o brasileiro brilhou e venceu o GP Absoluto, que tinha oito competidores ao todo. Com a conquista, o bicampeão do ADCC e do Mundial afivelou o cinturão do torneio e embolsou um cheque de 30 mil dólares (cerca de R$ 150 mil).

Na grande decisão, Kaynan derrotou Fabricio Andrey. Antes da final, o faixa-preta já havia superado dois adversários nas fases anteriores: Izaak Mitchell e Jason Ray. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro comemorou a volta ao topo em grande estilo e também parabenizou o seu rival na última luta do GP.

"Campeão do GP Absoluto do Polaris. Ontem à noite senti a felicidade, a gratidão e a paz retornarem quando pisei naquele tatame. Obrigado ao público pela excelente energia, ao meu time multidisciplinar que está sempre comigo e ao Polaris pelo incrível evento! E, claro, não poderia deixar de parabenizar ao Fabrício Andrey por mostrar ao mundo sua garra e determinação", escreveu o brasileiro.