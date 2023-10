Força bruta! Campeã até 52 kg do UFC ergue gigante Shaquille O'Neal; veja

Uma das lutadoras mais atléticas do plantel do Ultimate, Weili Zhang prova que seus feitos de força vão muito além de suas vitórias dentro do octógono. Fora deles, a campeã peso-palha (52 kg) do UFC parece desafiar a lógica da física com seus atributos. E no mais recente desafio, a chinesa surpreendeu ao erguer o gigante e ex-astro da NBA, Shaquille O'Neal, que pesa cerca de 150 kg e tem 2,16 m de altura.

O registro do encontro foi compartilhado pela própria lutadora (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Na primeira interação, 'Shaq' pediu para que a campeã o golpeasse na barriga. Mesmo contendo a força, a chinesa impressionou o gigante com o soco desferido. Em um segundo momento, Zhang, de compete com 52 kg e mede 1,62 m da altura, conseguiu agarrar e levantar do solo o ex-astro da NBA - que não conseguiu esconder sua surpresa com o feito.

"Eu conheci um grande tubarão hoje. E eu soquei ele, Shaquille O'Neal. Quando se conhece um cara grande como o Shaq, mesmo assim eu levanto ele", escreveu em tom bem humorado a campeã do Ultimate.