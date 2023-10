Com Mbappé na plateia, astro do kickboxing estreia na PFL com nocaute em nove segundos

No último sábado (30), a PFL promoveu uma edição em Paris, na França, e dois destaques roubaram a cena - fora e dentro dos octógonos. Na primeira fileira da arena, Kyllian Mbappé marcou presença no show e viu de perto a estreia de gala de Cédric Doumbé, astro do kickboxing e ex-campeão do Glory. Em seu debute na liga, o camaronês naturalizado francês venceu em apenas nove segundos de disputa.

Cédric chegou com moral na PFL e, logo em sua primeira luta na organização, já protagonizou o 'main event' da noite. E sua performance não poderia ter sido melhor. Diante de Jordan Zebo, o especialista na trocação precisou de menos de dez segundos para bloquear um chute do rival e aplicar um direto e um cruzado, que levaram o adversário à lona. O desempenho levantou o público na arena, inclusive Mbappé, que ficou atônito ao ver o nocaute de perto (veja abaixo ou clique aqui).