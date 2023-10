Chimaev aposta em força 'diferenciada' para conquistar cinturão dos médios do UFC

"Não sei o motivo do UFC estar esperando. Dê essa chance para mim. Eles estão escondendo o cinturão de mim. Quando eu esmagar todo mundo, eles têm que me dar esse cinturão. É uma categoria diferente, com um poder diferente. Me alimento de forma diferente e não tenho mais fome. Com 77 kg, comia só arroz e peixe ou frango, era uma loucura. Agora, treino mais do que antes, tenho mais energia, a potência é diferente e isso é bom. Lutei com Meerschaert nessa categoria e esmaguei aquele cara com um soco. Esse é o meu verdadeiro poder. Os caras não entendem isso, mas é o que espera por eles", declarou o atleta.

Histórico de Chimaev no UFC

Invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou seis lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela organização em 2020 e suas vítimas nela foram John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert, Li Jingliang, Gilbert 'Durinho' e Kevin Holland. Atualmente, 'Borz' é dono do quarto lugar no ranking dos meio-médios e se prepara para atuar no peso-médio.