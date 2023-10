Canelo domina, mantém títulos mundiais de boxe e volta a varrer categoria

A diferença de estilos entre os pugilistas ficou evidente neste round. Dono do centro do ringue, o mexicno se descuidou em duas oportunidades e recebeu contra-ataques contundentes do rival. Mais rápido, Charlo trabalhou sua esquiva para não sucumbir diante da pressão recebida durante os três minutos. Assalto parelho! Canelo 49 x 46 Charlo.

A sexta etapa começou morna, com ambos os atletas se respeitando e esperando o melhor momento para atacar. No entanto, o campeão aplicou sólida blitz nos segundos finais e incomodou o desafiante com golpes na linha de cintura - garantindo o round Canelo 59 x 55 Charlo.

A estratégia de Canelo em apostar em ataques singulares e mais potentes surtiu claro efeito no sétimo round. Com um cruzado de direita na lateral da cabeça de Charlo, o mexicano levou o rival a knockdown no minuto inicial da etapa. A partir daí, o americano apenas se defendeu. Canelo 69 x 63 Charlo.

Round equilibrado. No oitavo giro, os boxeadores adotaram postura mais "plantada" e trocaram alguns golpes na curta distância, o que favoreceu o americano. No entanto, no minuto final, Canelo voltou a apertar o ritmo com sequências de cruzados junto às cordas. Canelo 79 x 72 Charlo.

Mais cansado, Canelo diminuiu o ritmo na nona etapa, o que abriu espaço para que Charlo encontrasse espaço para atacar. Veloz, o americano investiu em duas sequências de jabs e cruzados no centro do ringue que surpreenderam o campeão. Ao final do round, o mexicano tentou equibrou as ações, mas ainda assim perdeu a parcial por pouco. Canelo 88 x 82 Charlo.

Incomodado com o crescimento do oponente na disputa, Canelo tratou de explodir no início do décimo round. Em duas ocasiões, o mexicano acertou potentes golpes de encontro que acuaram o desafiante. Vitória parcial tranquila. Canelo 98 x 91 x Charlo.