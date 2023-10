Aljamain Sterling vence luta de grappling e desafia O'Malley: "Seja homem"

No último sábado (30), Aljamain Sterling voltou à ativa. Mas não no octógono, e sim no tatame. Em uma luta de grappling no evento 'Polaris 25', com sede no País de Gales, o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC enfrentou Mike Grundy e venceu por decisão dos juízes. Logo após o triunfo, 'Funk Master', como é conhecido, mandou um recado em tom de desafio para seu mais recente algoz e desafeto: Sean O'Malley.

Ainda engasgado com a derrota sofrida no UFC 292, em agosto, Sterling afirmou que 'Sugar', na posição de campeão, deveria priorizar os desafiantes que representam a maior ameaça para seu reinado. E, na opinião de Aljamain, isto significaria uma revanche imediata ou uma eventual defesa de título contra seu amigo e parceiro de treinos, Merab Dvalishvili, número 2 do ranking da categoria.

"Tenho uma mensagem para o Mr. Suga 'tetas', porque ele ainda é isso para mim. Ei, me dê a minha revanche ou lute com o Merab (Dvalishvili). Simples assim. Pare de se esquivar dos principais desafiantes e seja homem, seja um campeão de verdade. Lute contra o melhor dos melhores. Foi isso que eu fiz e agora você precisa fazer a mesma m***. Vamos lá!", desafiou Funk Master.