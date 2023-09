Tyson Fury confirma luta por unificação de títulos antes mesmo de duelo contra Ngannou

No dia 28 de outubro, Tyson Fury enfrenta Francis Ngannou em uma luta extremamente aguardada pelos fãs dos esportes de combate. No entanto, antes mesmo de entrar em ação contra o ex-campeão do UFC, o pugilista britânico teve sua participação confirmada em um confronto que pode ser considerado ainda mais importante do ponto de vista esportivo. Campeão mundial peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe (WBC), 'The Gypsy King' enfrenta o ucraniano Oleksandr Usyk, detentor dos cinturões da categoria da Associação Mundial de Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Mundial de Boxe (WBO).

O duelo, que vale a unificação dos títulos das quatro principais organizações da modalidade, foi confirmado pela 'Top Rank Boxing', empresa que promove a disputa, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), na última sexta-feira (29). A superluta entre campeões, que será sediada na Arábia Saudita, ainda não conta com data oficial, mas, de acordo com a 'ESPN' americana, o confronto será disputado no dia 23 de dezembro ou em meados de janeiro de 2024.

Independentemente dos cenários, a confirmação de Fury vs Usyk pegou os fãs e especialistas de boxe de surpresa. Afinal de contas, o gigante inglês teria apenas cerca de dois meses entre seu combate com Ngannou e sua disputa contra o campeão ucraniano. Para parte da comunidade da nobre arte, a notícia soou como um menosprezo de 'Gypsy King' com o peso-pesado camaronês que, apesar de seu sucesso no MMA, não detém bagagem de competição no boxe profissional.