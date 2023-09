Saiba como assistir a disputa pelo título mundial entre Canelo Alvarez e Jermell Charlo

Canelo Alvarez vs Jermell Charlo é considerada por muitos fãs e especialistas da nobre arte como a luta do ano. Afinal de contas, esta é a primeira vez que um campeão que tem os quatro principais cinturões mundiais de um peso - Jermell Charlo (super-meio-médios) - sobe duas categorias para desafiar outro detentor de quatro títulos mundiais de sua divisão - Alvarez, dono das cintas da WBA, WBC, WBO e IBF dos super-médios.

O combate deste sábado, entre Alvarez e Charlo, terá como palco a T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Os fãs brasileiros de boxe poderão acompanhar todas as emoções ao vivo na ESPN 2 e também no streaming através do Star+.