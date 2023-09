McGregor volta a provocar Canelo após troca de farpas: "Venceria com um pé"

Em maio desta temporada, Conor McGregor e Saúl Álvarez deram início a uma improvável rivalidade após trocarem farpas publicamente. Depois de meses sem revisitar a rixa, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC reacendeu o atrito ao voltar a provocar o pugilista mexicano (veja abaixo ou clique aqui)

Durante breve conversa com a imprensa em um evento na Irlanda, McGregor relembrou a alfinetada de Canelo que, à época, ironizou seu desafio ao afirmar que o derrotaria com apenas uma de suas mãos. Ao ser indagado sobre qual seria sua resposta a tal declaração, o falastrão irlandês não perdeu a chance de 'retribuir a gentileza'.

"O que ele disse? Eu o venceria com um pé. Venceria ele com um pé", provocou Conor, de acordo com o canal 'Seconds Out', arrancando risadas dos presentes ao seu redor.