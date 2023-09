John Lineker vence segunda luta em menos de dois meses e se aproxima de cinturão

Caso receba a chance de disputar novamente o título do ONE, Lineker protagonizaria uma trilogia contra o compatriota Fabricio Andrade, atual campeão até 66 kg. Em outubro de 2022, os brasileiros mediram forças pela primeira vez, com o duelo acabando em um 'no contest' (sem resultado), após uma joelhada ilegal acidental. Desta forma, uma revanche pelo cinturão foi remarcada para fevereiro de 2023. Na nova disputa, melhor para 'Wonderboy', que desbancou o 'Mãos de Pedra' via nocaute técnico no quarto assalto.

