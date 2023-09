Incerto sobre Dillon Danis, Logan Paul divide preparação de olho em ex-UFC

Cláusula de desistência

Como uma forma de se precaver em caso de desistência de seu rival, Logan Paul revelou, em agosto, que Dillon Danis teria que arcar com uma multa de 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil) caso optasse por se retirar do duelo de última hora, como já fez diante do também youtuber KSI, no início da temporada. Agora resta saber se 'El Jefe' está disposto a pagar o preço da cláusula ou se irá se manter no compromisso, agendado para o dia 14 de outubro, em Manchester (ING).