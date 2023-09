Duelo de campeões! Canelo e Charlo disputam superluta de boxe em fim de semana sem UFC

"É uma luta histórica, já que é a primeira vez que um campeão que tem os 4 cinturões mundiais de um peso (Jermell Charlo) sobe duas categorias para desafiar outro campeão que tem os quatro títulos mundiais de seu respectivo peso (Alvarez). Canelo e Charlo estão entre o que de melhor o boxe tem a oferecer. Canelo é a 'cara' do boxe e um futuro integrante do Hall da Fama e Charlo também é um grande lutador", afirma Eduardo Ohata, comentarista de boxe da ESPN, em comunicado enviado à imprensa.

Coletiva quente

Não são apenas os fãs e torcedores apaixonados por boxe que parecem ansiosos para o duelo. Os protagonistas do show também se mostram pilhados para subirem ao ringue. Na quarta-feira, durante a coletiva de imprensa do evento, Canelo e Charlo trocaram farpas e realizaram uma encarada tensa. Os dois campeões medem forças neste sábado (30), em luta com sede na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA).