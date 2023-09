Campeã do ONE anuncia aposentadoria do MMA após revelar tentativa de suicídio

Na última sexta-feira (29), o ONE Championship sediou, em Singapura, um card recheado de grandes confrontos. Porém, o ápice da noite não foi nenhum desfecho dos combates previstos para o evento, e sim um surpreendente anúncio de aposentadoria. Com apenas 27 anos, Angela Lee, então campeã peso-átomo (52 kg), entrou no cage para revelar que sua carreira chegou ao fim. A notícia veio apenas dez dias após a atleta do Havaí revelar que tentou se suicidar em 2017, no que até então era considerado apenas um acidente de carro comum.

Com seu cinturão em mãos, Angela se posicionou no centro do cage e, emocionada, deixou o objeto de desejo de todo atleta no chão (veja abaixo ou clique aqui). Posteriormente, 'Unstoppable', como é conhecida, concedeu uma breve entrevista e agradeceu a todos os fãs pelo apoio durante sua carreira. Após pendurar as luvas, a agora ex-campeã do ONE foi homenageada pela liga asiática através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Estou aqui hoje para oficialmente anunciar minha aposentadoria. Foram oito anos incríveis. Gostaria de agradecer aos fãs, ao ONE, ao Chatri, minha equipe e a todos. Houve tantas batalhas dentro e fora do cage. A última que queria dizer é isso. Lutadores e todos que estão assistindo agora. A maior batalha que vamos enfrentar não será com um oponente na nossa frente. A maior batalha será travada com nós mesmos. Todos nós passamos por percalços, mas lutamos. A cada dia, somos vitoriosos quando escolhemos nos erguer em frente à adversidade. Então muito obrigado, pessoal. Amo vocês, obrigado", declarou Lee.