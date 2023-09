Dana White viraliza ao mostrar 'antes e depois' de transformação física; veja

No fim de 2022, Dana White impressionou seus seguidores ao revelar que perdeu cerca de 13 kg em dez semanas após receber uma espécie de ultimato médico. Nesta sexta-feira (29), o presidente do UFC viralizou nas redes sociais (veja abaixo) ao compartilhar uma montagem de 'antes e depois' de sua transformação física.

No registro mais antigo, de 2017, Dana surge visivelmente mais pesado e fora de forma. Já na foto mais recente, de setembro de 2023, o presidente do Ultimate, sem camisa, esbanja um 'shape' sarado, com músculos e veias à mostra. A mudança drástica veio após o cartola ser instruído a mudar sua rotina e hábitos alimentares pelo biólogo humano Gary Brecka, um dos idealizadores do projeto '10 X Health System'.

"À esquerda, dia 17 de março de 2017 e na (foto) da direita, dia 18 de setembro de 2023. Que loucura da p***. Obrigado a todos", escreveu o cartola do Ultimate.