Renzo Gracie revela que Borrachinha passou por cirurgia no cotovelo em Abu Dhabi

A luta entre os rivais Paulo 'Borrachinha' e Khamzat Chimaev, programada para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), é cercada de expectativa e a tensão fica ainda maior com a revelação feita por Renzo Gracie. O veterano, que esteve no camp do mineiro nos Emirados Árabes Unidos e o aconselhou, informou que o peso-médio (84 kg) sofreu uma lesão no cotovelo.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Portal do Vale-Tudo', Renzo contou que o contratempo aconteceu em Abu Dhabi, justamente na preparação de 'Borrachinha' para a importante luta contra Chimaev e que uma intervenção cirúrgica foi necessária.

Vale pontuar que o atleta resolveu chegar com antecedência em Abu Dhabi para se adaptar ao clima quente e fuso horário local. Apesar do susto, o brasileiro permanece escalado para atuar no card do UFC 294. A luta entre 'Borrachinha' e Chimaev é o 'co-main event' do show e pode levar o vencedor a disputar o título do peso-médio contra o campeão Sean Strickland.