Parceiro de treino de Makhachev minimiza perigo de nova luta contra Charles do Bronxs

Não é só Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, que esbanja confiança para a revanche contra Charles Oliveira, programada para acontecer em outubro, em Abu Dhabi (EAU). Usman Nurmagomedov, dono do cinturão da categoria do Bellator, também se mostra convicto em uma nova vitória do seu parceiro de treino sobre o brasileiro.

O russo garantiu que seu compatriota não perdeu o foco mesmo com o sucesso no MMA. Ciente da árdua rotina de treinos de Makhachev, Usman apostou que o atleta deve repetir a grande atuação que teve na primeira luta contra o brasileiro, realizada em 2022, também em outubro, em Abu Dhabi. Na ocasião, Islam não teve trabalho e finalizou 'Do Bronx' no segundo round.

Para a revanche, Nurmagomedov admite que Charles até pode ser mais competitivo e não questiona sua qualidade como lutador. Contudo, o russo defende a ideia de que o jogo do paulista não casa com o do campeão do peso-leve do UFC, por ele estar no auge da carreira e cada vez mais completo.