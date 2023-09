Ngannou prevê equilíbrio em duelo entre Jon Jones e Stipe Miocic: "50-50"

No dia 11 de novembro, em Nova York (EUA), Jon Jones e Stipe Miocic fazem a luta principal do UFC 295, em disputa válida pelo cinturão dos pesos-pesados. De acordo com as principais casas de apostas, 'Bones' é franco favorito diante do ex-campeão, que não compete desde março de 2021. No entanto, ao menos na interpretação de Francis Ngannou, o embate entre os dois astros da modalidade tende a ser mais disputado do que o previsto.

Durante uma breve conversa com a imprensa após realizar um treino aberto ao lado de Mike Tyson para sua luta contra Tyson Fury, Ngannou - que já enfrentou Miocic duas vezes no UFC - comentou sobre o duelo que definirá o campeão da liga - posto que já foi seu no passado. Na opinião do 'Predador', o veterano de ascendência croata detém as credenciais necessárias para 'engrossar o caldo' de Jones durante o confronto.

"Eu colocaria (as chances) como 50-50 nessa luta. Já lutei com o Stipe duas vezes e sei que o Stipe é muito bom. Sei que ele não parece, mas sei o quão duro ele é, sei o quão bom ele é. Sei muito bem. Não sinto que preciso (de uma luta com Jones), sinto que quero. Eu quero, não é uma necessidade", declarou o camaronês, de acordo com o site 'MMA Junkie'.