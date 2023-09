Mike Tyson opina sobre eventual vitória de Ngannou sobre Fury: "Maior zebra da história"

No dia 28 de outubro, Francis Ngannou pode fazer história na luta de boxe contra Tyson Fury. E quem afirma isso é uma das maiores lendas do esporte, Mike Tyson. Um dos pugilistas mais agressivos já vistos dentro dos ringues da modalidade e agora na função de treinador do ex-campeão peso-pesado do UFC, 'Iron' opinou que, caso tenha o braço erguido contra o adversário britânico, seu pupilo protagonizaria a maior zebra de todos os tempos.

Durante uma breve conversa com a imprensa após uma sessão de treino aberto realizada com Ngannou nesta semana, em Las Vegas (EUA), Mike destacou a magnitude do confronto para os fãs dos esportes de combate. Empolgado com o desenvolvimento de seu aluno dentro dos ringues, o veterano manteve os pés no chão e admitiu que o camaronês terá uma missão árdua diante do atual campeão mundial peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe (WBC).

"Essa é a maior luta de boxe do momento, de todos os esportes, sem dúvidas. Seria a maior zebra da história do entretenimento (se Ngannou vencer). Acho que eu trago a ele confiança de que isso pode ser realizado. De jeito nenhum (não ensinei meu estilo a ele). Somos pessoas diferentes, temos estilos diferentes. Ele vai boxear como o Francis e vai se sair bem. É pior (ser treinador), porque você é responsável por alguém tomar um soco, espera que ele não se machuque, então é um tipo de responsabilidade diferente (do que ser lutador). Ele está evoluindo constantemente, estou orgulhoso dele. Ele irá enfrentar o melhor lutador dos últimos... talvez o melhor lutador da história. Estou ansioso e orgulhoso dele dar esse passo e 'fazer o impossível', por assim dizer", declarou Tyson, de acordo com o canal 'The Mac Life'.