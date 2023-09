Marlon Vera afirma que é fácil burlar programa antidoping do UFC: "R$ 100 mil e um bom médico"

A parceria entre USADA e o UFC, iniciada em 2015, deu origem ao programa antidoping da organização presidida por Dana White - um marco entre os eventos de MMA. Passados oito anos, há quem ainda duvide da eficácia do trabalho feito pela agência de controle no combate ao uso de drogas ilegais para a melhora do desempenho esportivo dos atletas, como é o caso do peso-galo (61 kg) equatoriano Marlon 'Chito' Vera.

Em participação no podcast 'Bradley Martin's Raw Talk', Vera questionou o modus operandi da USADA e afirmou que o cronograma de testes aplicado pela entidade torna "fácil" para os lutadores do UFC burlar o sistema. De acordo com o equatoriano, basta que um atleta tenha recursos financeiros - cerca de R$ 100 mil - e acesso a um bom especialista no assunto para conseguir fazer uso de PEDs (performance-enhancing drugs) sem ser flagrado nos exames antidoping.

"Covardes que trapaceiam para ganhar torneios e melhorar (a performance) com drogas. Quando as pessoas trapaceiam, elas usam drogas para ficarem mais rápidas. Estou falando em competições. Se você quiser ser um cara bombado, seja um cara grande, tudo bem. Mas para luta, especificamente, é f***. Eu acho que tem muitas pessoas tomando isso (PEDs) porque é fácil vencer a USADA. Você precisa de tipo 20 mil (dólares), ligar para um bom médico e 'boom'", afirmou Marlon, antes de completar.