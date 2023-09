Jamahal Hill aconselha Prochazka para duelo contra Poatan: "Misturar tudo"

O combate entre Alex Poatan e Jiri Prochazka, válido pelo cinturão vago dos meio-pesados (93 kg) do UFC, prende a atenção de fãs ao redor do mundo. Mas talvez o mais interessado no duelo seja Jamahal Hill, ex-campeão da categoria, que abriu mão do título após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles, em julho. De olho no vencedor da disputa, já visando uma eventual volta aos octógonos, 'Sweet Dreams', como é conhecido, comentou sobre o confronto e indicou o que considera, em sua visão, a melhor estratégia para o lutador tcheco contra o brasileiro.

Durante participação no podcast 'Believe You Me', o americano se mostrou dividido e não apostou suas fichas em nenhum dos competidores, afirmando que é uma luta aberta para os dois lados. Porém, Jamahal opinou que, para sair vitorioso, Prochazka poderia mesclar mais seu estilo de jogo, apostando em outras áreas - como a luta agarrada - para conter o ímpeto de Poatan na trocação.

"Acho que essa é incerta, sendo bem sincero. Acho que essa luta realmente pode ir para qualquer lado. Mas acho que o Jiri será mais físico, o lutador mais forte fisicamente. Jiri tem mais experiência no MMA. O jeito que ataca é selvagem e meio solto, mas o Alex não vai cair nessa. Não vai cair nesses truques. Ele tem pontos e lugares específicos que gosta de estar quando está trocando e, quando engajado, acho o Alex melhor em chegar nesses pontos do que o Jiri. Acho que Jiri pode usar sua imprevisibilidade para, ao invés de tentar trocar, entrar lá e misturar tudo dentro das artes marciais mistas, usar o clinche e bater nele no clinche, arrastá-lo para o chão. Acho que essa seria a melhor maneira para ele (vencer) - tornando a luta mais completa, nas artes marciais mistas", comentou Hill.