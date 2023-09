Ex-campeã do UFC, Carla Esparza anuncia nascimento de primeiro filho: "Apaixonada"

O dia 23 de setembro de 2023 ficará para sempre na memória de Carla Esparza. Foi nesta data que a ex-campeã peso-palha (52 kg) do UFC se tornou mãe pela primeira vez na vida. Alguns dias após dar à luz a seu primeiro filho, a lutadora, orgulhosa, anunciou o nascimento do pequeno Donovan através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O filho é fruto do casamento com seu esposo, Matthew Lomeli, de quem anunciou que estava grávida em março. Empolgada com a experiência de ser mãe, Esparza definiu o dia do parto como o melhor dia de sua vida. Para se dedicar a gravidez, a lutadora colocou sua carreira em pausa na temporada de 2023.

"E agora, lhes apresento Donovan Lomeli! Dia 23/09/2023, o melhor dia da minha vida. Cinco horas de parto ativo, 20 minutos empurrando com zero ruptura e nosso bebe saudável estava aqui. Agora estamos descansando em casa e amando nosso filhinho. Ele já está tão forte, rolando com apenas três dias. Estou apaixonada. Desculpe se as respostas demoraram um pouco, estou apenas aproveitando esses momentos preciosos"