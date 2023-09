Cris Cyborg exibe físico em dia e brinca com 'secret juice' de Borrachinha

A ideia de promover um líquido chamado 'secret juice' (suco secreto), colocada em prática por Paulo Borrachinha no ano passado, serviu para ironizar os detratores do lutador, que o acusam de utilizar esteroides anabolizantes, e também para viabilizar um possível negócio a médio prazo. Enquanto a bebida ainda não é comercializada, outros atletas aproveitam o 'hype' criado pelo peso-médio (84 kg) do UFC para brincar com questionamentos sobre o uso de substâncias ilegais, copiando a tática do mineiro.

Este foi o caso de Patrício Pitbull há alguns meses, quando recebeu Paulo Costa em sua academia durante a preparação para sua disputa pelo título peso-galo (61 kg) do Bellator, e agora de Cris Cyborg. Assim como Borrachinha, a ex-campeã do UFC e atual detentora do cinturão peso-pena (66 kg) do Bellator também é alvo de frequentes comentários que colocam em dúvida a sua idoneidade esportiva e a ligam a um possível uso de substâncias proibidas.

Os ataques à brasileira partem inclusive de algumas de suas rivais, como é o caso de Cat Zingano, sua adversária na próxima defesa de título, no dia 7 de outubro, na edição de número 300 do Bellator. A americana chegou a acusar a curitibana de lutar "dopada" antes de aceitar enfrentá-la. Por isso, Cyborg - em seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui) - mostrou estar em forma para a disputa e posou ao lado de uma garrafa com a inscrição 'secret mulher juice', em alusão ao 'suco secreto' de Paulo Borrachinha.