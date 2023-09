Comentarista sugere inclusão dos irmãos Diaz no Hall da Fama do UFC

"Meu Deus, claro, sem sombra de dúvida. Eu digo os dois. Acho que Nick em vez de Nate certamente merece estar lá. Nate, claro, é uma sensação global, a vitória sobre McGregor e a derrota para McGregor foram alguns dos maiores pay-per-views e as pessoas adoram o cara, adoram vê-lo lutar. Eles merecem estar no Hall da Fama do UFC", declarou o ex-campeão do UFC, antes de completar.

"Quando passarem 20, 30, 40, 50 anos, daqui a 100 anos, eles merecem ser lembrados. Eles se destacaram como dois dos mais agressivos, estavam sempre prontos, em forma, eram perigosos em todas as áreas, com ótima trocação, finalizações incríveis e uma torcida massiva. Como poderíamos esquecer essas pessoas? Se eu fizer a escolha, eles estarão no Hall da Fama, simples assim", concluiu.

Registro dos irmãos Diaz no MMA

Nate Diaz, de 38 anos, iniciou sua história no UFC em 2007 e saiu da organização em 2022. Em sua trajetória na companhia, o americano realizou 27 lutas, venceu 16, perdeu 11 vezes e faturou 16 bônus. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Pettis, Conor McGregor, Donald Cerrone, Gray Maynard, Jim Miller, Melvin Guillard, Michael Johnson, Takanori Gomi e Tony Ferguson.

Nick Diaz, de 40 anos, é um dos atletas mais populares do MMA. O 'bad boy' se destacou no esporte na base do jiu-jitsu e do boxe. Em sua carreira, o americano possui um cartel composto por 26 vitórias, dez derrotas, dois 'no contest' (sem resultado) e triunfos marcantes sobre BJ Penn, Frank Shamrock, Gleison 'Tibau', Paul Daley e Robbie Lawler.