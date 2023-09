Campeão da NBA vence desafio ao evitar ser finalizado por Volkanovski; veja

Os jogadores da NBA parecem cada vez mais interessados no mundo das lutas. Depois do veterano James Johnson afirmar que precisaria de apenas um ano de treinamento para derrotar Jon Jones no octógono, agora foi a vez do jovem astro Jamal Murray, campeão da última temporada da liga de basquete americana com o Denver Nuggets, vencer um desafio contra Alexander Volkanovski, detentor do cinturão peso-pena (66 kg) do UFC, durante uma inusitada sessão de treinos entre os dois.

O encontro entre campeões na academia foi registrado e compartilhado no canal de Volkanovski no 'Youtube' (veja abaixo). Durante a prática, após receber algumas instruções do campeão do UFC, Jamal Murray sugere um desafio ao lutador: evitar ser finalizado pelo australiano em um minuto. E, mesmo sem vasta experiência no mundo das lutas, o jogador de basquete se saiu bem e conseguiu sobreviver aos ataques de 'The Great'.

O australiano até conseguiu encaixar uma guilhotina no atleta canadense, mas a desistência de Murray com os três tapinhas só veio após o final dos 60 segundos previstos para o desafio. Obviamente, Volkanovski não usou toda sua energia ao tentar finalizar o campeão da NBA, mas a diferença de tamanho entre eles, como o próprio lutador admitiu, dificultou a vida de 'The Great', que mede 1.68m contra cerca de 1.93m do jogador de basquete.