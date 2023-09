Amizade de milhões! Glover Teixeira cai em pegadinha de Alex Poatan em restaurante; veja

"Olha só a sacanagem que eu vou fazer com o Glover. Guardanapo para lavar a mão e eu vou falar para ele que é de comer. Vamos ver", explicou Poatan, antes de fazer a pegadinha com o amigo.

Amizade de milhões

A amizade entre Alex Poatan e Glover Teixeira teve início quando o primeiro decidiu migrar do kickboxing para o MMA de forma definitiva e se mudou para os Estados Unidos, para treinar na academia do veterano. Com o passar do tempo, além do sucesso esportivo, a parceria rendeu também uma relação fraterna entre eles.

Além das pegadinhas, o paulista também faz questão de demonstrar gratidão ao seu parceiro de treinos, que serviu como uma espécie de mentor no MMA para ele. Há alguns meses, Poatan inclusive presenteou Glover com uma motocicleta da marca Harley-Davidson, surpreendendo o mineiro, que sonhava com a aquisição deste veículo.