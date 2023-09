Alex Poatan descarta retorno ao peso-médio do UFC no futuro

Os dias de Alex Pereira no peso-médio (84 kg) do UFC, de fato, chegaram ao fim. É bem verdade que o brasileiro já estreou nos meio-pesados (93 kg), venceu e já até foi escalado pela companhia para disputar o cinturão vago da categoria contra Jiri Prochazka, em novembro, em Nova York (EUA). Mas, nem no futuro, o atleta informa que se vê de volta à divisão.

Apesar do bom histórico nos médios do UFC, 'Poatan' justificou a decisão de não atuar na categoria que foi campeão em 2022 citando dois motivos. O primeiro foi o corte de peso severo que o atleta sofria para competir com 84 kg. Tanto que parte da comunidade do MMA ficou surpresa por Alex cumprir sua obrigação em cima da balança.

O segundo é a parceria do brasileiro com Sean Strickland, atual campeão dos médios. No passado, 'Poatan' nocauteou o americano no primeiro round, mas, a partir daí, se aproximou do mesmo com a realização de treinos. Portanto, o atleta deixou claro não ter qualquer interesse em enfrentar 'Tarzan' novamente.