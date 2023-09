Thompson relembra recusa inusitada por luta com Rakhmonov: "Não sabia quem ele era"

No início de 2022, Stephen Thompson negou uma oferta de luta feita pelo Ultimate por um motivo inusitado: não conhecia o adversário oferecido pela liga. Pouco mais de um ano depois, o caminho de 'Wonderboy' voltou a cruzar com o do rival proposto à época. E quis o destino que o 'então desconhecido' fosse justamente Shavkat Rakhmonov, seu próximo oponente no UFC 296, programado para o dia 16 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

Em recente participação no programa 'The MMA Hour', o ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios (77 kg) esbanjou sinceridade ao relembrar o episódio. Após admitir que recusou o confronto no passado, Thomson afirmou que passou a acompanhar os passos da carreira de Rakhmonov, invicto no MMA profissional, e se impressionou com as credenciais do atleta do Cazaquistão. Caso se torne o primeiro a derrotar o 'Nomad', o carateca faz planos para uma eventual nova oportunidade de disputar o título da categoria.

"Foi há um ano e meio atrás, talvez. O UFC queria que eu lutasse com o Shavkat e, sendo sincero, eu não sabia quem ele era na época. Acho que ele só tinha, tipo, cinco lutas no UFC. Obviamente, eu recusei. Não sabia quem era o cara. Mas depois disso eu sintonizei e vi ele lutar com o Neil Magny, lutar com o Geoff Neal e fiquei tipo: 'Irmão, esse cara é legítimo', e está ranqueado acima de mim. Qualquer um que estivesse ranqueado acima de mim, disse ao UFC que aceitaria. Esse é o cara que pode ser campeão dos meio-médios em algum momento. Ele é bom nesse nível, invicto, acho que tem uma taxa de letalidade de 100%. Então que cara melhor que esse para eu ir lá, enfrentar e mostrar ao mundo e ao UFC que eu mereço um title shot?", relembrou Stephen.