Quer revanche! Vinicius 'Lok Dog' mira vingar derrota em estreia no UFC: "Fui roubado"

Ao longo de sua trajetória como profissional de MMA, Vinicius de Oliveira foi superado em três oportunidades. Uma das derrotas, porém, parece ainda estar engasgada para o brasileiro. Na oportunidade, em 2018, 'Lok Dog' enfrentou Cristian Quinonez no evento 'Combate Americas' e perdeu via nocaute técnico por conta de interrupção médica. Inconformado com o desfecho e o resultado mesmo seis anos depois do confronto, o mais novo contratado do UFC busca uma revanche contra seu algoz mexicano - que também figura no plantel da liga - para tirar a história a limpo.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight após brilhar no Contender Series e garantir uma vaga no Ultimate, Vinicius deixou clara sua intenção de ter seu caminho cruzado com Quinonez. Sem papas na língua, o peso-galo (61 kg) brasileiro relembrou a disputa entre os dois, em 2018, e opinou que foi roubado na ocasião. Disposto a provar seu valor, Lok Dog quer medir forças novamente contra o mexicano, a fim de ter um desfecho diferente.

"Tem um cara que está no UFC, a gente já teve uma luta. Foi o Cristian Quinonez. A gente lutou no México e eu fui roubado. Estava ganhando desse cara no primeiro round. Começou o segundo round e o juiz, sei lá, deu uma loucura (nele), e ele parou a luta. Estava bem na luta, tinha ganhado o primeiro round. E no 'Sherdog' lá está que fui nocauteado no segundo round, uma coisa que não aconteceu. Lutei contra um mexicano essa noite, provei que no Brasil vs México deu Brasil. Lá (em 2018) também estava dando Brasil, mas fui roubado. Seria muito bom lutar contra ele para provar que sou melhor que ele, que eu venço a luta dele, que sou o melhor e venço essa luta. Nada mais justo do que essa luta acontecer", declarou o gaúcho de 27 anos.