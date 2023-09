Pedido atendido! Ariane Lipski enfrenta rival ranqueada no UFC 296

Ariane Lipski teve seu desejo atendido pelo Ultimate e vai encarar uma adversária ranqueada na sua próxima luta, em dezembro, outro pedido feito pela brasileira. De acordo com apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, a 'Rainha da Violência' enfrenta Casey O'Neill - 14ª colocada no ranking peso-mosca (57 kg) - no UFC 296, último evento numerado da liga em 2023.

Depois de superar Melissa Gatto em julho e garantir sua segunda vitória seguida na organização, Ariane deixou claro seu interesse em encarar desafios maiores que a ajudassem a subir dentro da divisão até 57 kg da liga. Com o duelo contra O'Neill encaminhado para o dia 16 de dezembro, no card que terá como sede a cidade de Las Vegas, a curitibana pode sonhar com a possibilidade de figurar novamente no ranking da categoria caso vença a rival.

Por outro lado, Casey O'Neill vai em busca de recuperação após sofrer sua primeira derrota na carreira. Em março deste ano, a jovem lutadora de 25 anos foi derrotada pela brasileira Jennifer Maia e viu sua invencibilidade no MMA profissional, assim como sua ascensão no UFC, ser encerrada. Além de voltar a vencer, 'King' terá diante de Lipski a missão de defender sua posição no ranking da categoria.