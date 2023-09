Para espantar a má fase, André Sergipano encara rival embalado no UFC em dezembro

Vindo de duas derrotas consecutivas, sua pior sequência na carreira, André Muniz tentará voltar à coluna das vitórias contra Jun Yong Park, no dia 9 de dezembro, em evento do UFC previsto para acontecer na China. A notícia foi divulgada inicialmente pela First Round Management, empresa que agencia a carreira do lutador sul-coreano, e confirmada pelo atleta brasileiro através da plataforma 'stories' do Instagram.

'Sergipano', como o brasileiro é apelidado, começou sua trajetória no UFC com cinco vitórias seguidas. Porém, a ascensão do mineiro de Montes Claros foi freada ao sofrer dois reveses em suas mais recentes apresentações no octógono mais famoso do mundo, diante de Brendan Allen e Paul Craig, ambas pela via rápida. Agora, o 14º colocado no ranking dos pesos-médios (84 kg) voltará à ação para defender sua posição na classificação da categoria.

Por sua vez, Jun Yong Park vive sua melhor fase no Ultimate, onde estreou em 2019. Nos seus quatro combates mais recentes, 'The Iron Turtle', como o sul-coreano é conhecido, venceu todos - os três últimos por finalização - e já se coloca como um postulante a entrar no top 15 do ranking peso-médio da organização.