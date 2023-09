Julgamento de Cain Velasquez tem data prevista para janeiro de 2024

Ao que tudo indica, o futuro de Cain Velasquez será definido apenas na próxima temporada. Após ser postergada inúmeras vezes a pedidos da equipe de defesa jurídica do ex-lutador, a data para o julgamento foi pré-estabelecida para janeiro de 2024 pelo juiz Daniel Nishigaya. O oficial de justiça concedeu uma prorrogação adicional aos advogados do ex-campeão do UFC, acusado de tentativa de homicídio, na condição de que uma data real fosse definida na próxima audiência.

A expectativa é de que a próxima audiência seja realizada no dia 6 de dezembro e, nela, seja definido o dia exato do julgamento de Velasquez, previsto para o decorrer de janeiro de 2024. Em fevereiro de 2022, Cain foi preso acusado de tentativa de homicídio após supostamente se envolver em uma perseguição de carro em alta velocidade e disparar vários tiros em um veículo contendo Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho em uma creche.

"Estou disposto a definir outra data com o entendimento de que pretendo definir uma data para o julgamento para meados de janeiro, no dia 6 de dezembro", declarou Nishigaya,, aos advogados de Velasquez, bem como ao promotor do condado de Santa Clara, Aaron French, de acordo com o site 'MMA Junkie'.