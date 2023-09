Ex-campeão revela que voltaria ao UFC por luta contra Adesanya: "Não gosto dele"

"A única coisa que me levaria de volta ao UFC, a única pessoa que eu gostaria de dar uma surra seria Adesanya. Eu não gosto dele. Ele é falso. Estávamos no mesmo programa e me perguntaram quem seria o próximo e eu disse, 'Gosto desse garoto Israel. Ele é meio diferente, é chamativo, um bom artista marcial. Acho que ele é o próximo a ser observado'. Eu já tinha dado respeito. Aí me perguntaram, 'Com quem eu queria lutar?'. Com quem estiver no topo. Nunca quis lutar contra os irmãos Diaz, Bisping, McGregor, GSP, porque pensei que eram fracos ou fáceis. Eles eram os melhores. Para ser o melhor, você precisa vencer o melhor", declarou o veterano.

Registro de Woodley no MMA

Tyron Woodley, de 41 anos, viveu altos e baixos no MMA. O americano se tornou campeão dos meio-médios do UFC, em 2016, e defendeu o cinturão em quatro oportunidades. No entanto, o atleta entrou em má fase ao perder o título da categoria para Kamaru Usman, em 2019. Na sequência, o veterano sucumbiu diante de Gilbert 'Durinho', Colby Covington, Vicente Luque e foi liberado pela organização.

No boxe, 'The Chosen One' teve a chance de revitalizar sua carreira, mas foi derrotado por Jake Paul duas vezes. No MMA, o americano construiu um cartel composto por 19 vitórias, sete derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Carlos Condit, Darren Till, Demian Maia, Kelvin Gastelum, Josh Koscheck, Robbie Lawler e Stephen Thompson.