Do Bronxs e Borrachinha ganham destaque no pôster oficial do UFC 294

A menos de um mês de sua realização, o UFC 294 teve seu pôster oficial divulgado pela organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e dois brasileiros ganharam destaque. Escalados para competir nos dois principais combates do evento, que acontece em Abu Dhabi (EAU), no dia 21 de outubro, Charles Do Bronxs e Paulo Borrachinha aparecem em evidência na imagem promocional.

Ex-campeão peso-leve (70 kg) da entidade, Charles Do Bronxs protagonizará a luta principal do UFC 294 ao lado de Islam Makhachev. No confronto contra o russo, atual detentor do cinturão da divisão até 70 kg do Ultimate, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' tentará recuperar o posto de soberano da categoria. Os rivais já se enfrentaram em outubro do ano passado, com vitória por finalização do parceiro de time de Khabib Nurmagomedov.

Por sua vez, Paulo Borrachinha - número 6 no ranking peso-médio (84 kg) do UFC - estará no 'co-main event' da edição sediada em Abu Dhabi. O mineiro medirá forças com o invicto lutador russo Khamzat Chimaev, em duelo que pode credenciar o vencedor para uma disputa de título na divisão.