Dana White sinaliza que derrota de Ferguson para Pimblett pode significar aposentadoria

Ao que parece, Tony Ferguson, que vive má fase na carreira, tem mais um motivo para se preocupar. O veterano, de 39 anos, está escalado para enfrentar Paddy Pimblett, em dezembro, em Las Vegas (EUA), e o duelo válido pelo peso-leve (70 kg) do UFC tem tudo para ser decisivo em sua carreira. Ao menos, é o que sinaliza Dana White, líder da companhia.

A luta entre Ferguson e Pimblett é o clássico duelo de gerações no MMA, uma vez que o veterano lida com um adversário promissor e 11 anos mais novo. E, além da diferença gritante de idade, a fase dos atletas também é distinta. 'El Cucuy' perdeu seis combates seguidos, enquanto o britânico está invicto no UFC com quatro vitórias. Sendo assim, parte dos fãs aponta que o encontro é ingrato para o americano.

Já outra parcela dos amantes de MMA classificou 'The Baddy' como um rival vencível para Ferguson, porque ainda não lidou com grandes nomes do peso-leve. Ciente da discussão em torno do casamento da luta, Dana defende sua realização, pois frisa que ela é competitiva e que 'El Cucuy' não pode ser desacreditado. Contudo, o cartola dá a entender que uma nova derrota do veterano tem tudo para colocar um ponto final em sua carreira como lutador.