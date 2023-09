Companheiros de equipe, Vicente Luque e Ian Garry trocam mensagens sobre duelo no UFC 296

Companheiros de equipe na 'Kill Cliff FC', academia baseada na Flórida (EUA), Vicente Luque e Ian Machado Garry foram escalados para se enfrentarem no dia 16 de dezembro, pelo card do UFC 296. Mas, apesar do confronto marcado, o clima entre os meio-médios (77 kg) permanece de paz e respeito. Nesta quarta-feira (27), os atletas, através de uma publicação colaborativa (veja abaixo ou clique aqui), compartilharam uma suposta troca de áudios de uma conversa entre os dois.

De forma bem humorada e respeitosa, os lutadores comentaram sobre a luta que irão protagonizar entre si em dezembro. Sem qualquer tipo de trask talk ou provocação, tanto Ian Garry quanto Vicente Luque desejaram um ao outro, acima de tudo, uma boa preparação para o confronto e um combate de alto nível que brinde os fãs com um bom espetáculo. Atualmente, o brasileiro figura na décima colocação do ranking até 77 kg, enquanto o irlandês desponta na 11ª posição.

"E aí? Isso não tem nada a ver com uma animosidade. Isso tem tudo a ver com respeito e querer ser o melhor do mundo. Você quer ser o melhor do mundo, eu quero ser o melhor do mundo. Eles casaram a nossa luta. Quer saber? Vamos dançar. Vamos lá dar um show e nos divertir. Vicente, é isso. Nós temos um trabalho a fazer e amamos o que fazemos. Aproveite o camp, aproveite os treinos. Te vejo no dia 16 de dezembro. Vamos nos divertir. E não importa o que aconteça, eu te devo um jantar depois por causa daquela finalização. Ainda te devo um jantar", brincou Ian.