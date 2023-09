Afiar a trocação! Amigo de McGregor treina novamente com Alex Poatan; veja

A inusitada parceria entre Alex Poatan e Dillon Danis ganhou mais um capítulo. Depois de treinar com o amigo de Conor McGregor em julho, pouco antes de sua estreia no meio-pesado (93 kg) do UFC contra Jan Blachowicz, o brasileiro voltou a compartilhar o tatame da academia com o faixa-preta de jiu-jitsu (veja abaixo ou clique aqui).

A nova sessão de treinos entre Poatan e Danis ocorreu na 'Cruz MMA Mixed Martial Arts School', em Nova Jersey (EUA), equipe comandada por Plínio Cruz, treinador do striker. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais pelo profissional, é possível ver o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e o 'bad boy' fazendo um leve treinamento de trocação, especialidade do paulista e ponto fraco do americano.