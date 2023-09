Valentina faz apelo por trilogia contra Grasso no Quirguistão: "Seria justo"

Valentina Shevchenko não parece disposta a deixar a rivalidade com Alexa Grasso acabar tão cedo. Após empatarem em uma decisão polêmica na luta principal do 'Noche UFC', neste mês, a ex-campeã peso-mosca (57 kg) do Ultimate já projeta uma trilogia. E como o evento do dia 16 de setembro foi montado como uma forma de exaltar o México - país de sua adversária - no dia de sua independência, 'Bullet', como é conhecida, agora faz um apelo para que o terceiro confronto diante de sua algoz seja promovido no Quirguistão, sua terra natal.

O Dia da Independência do Quirguistão é celebrado no dia 31 de agosto, mas Valentina ressaltou que a data pode ser exaltada com um card do UFC com alguns meses de antecedência, de forma simbólica. Em recente participação no programa 'The MMA Hour', Shevchenko destacou que o gesto seria o 'mais justo' a se fazer, já que no 'Noche UFC', apesar de ter sido sediado nos EUA, a atmosfera era favorável aos atletas de raízes mexicanas.

"Acho que seria justo e certo fazer o próximo evento (trilogia) no Quirguistão, no Dia da Independência do Quirguistão. Seria bem inteligente, porque tem que ser igual (para ambas). Não podemos fazer o Dia da Independência do México duas vezes. Acho que todas as pessoas no Quirguistão, o Governo, farão o possível para fazer isso acontecer. É por isso que acho que o UFC vai querer fazer isso. Darão um jeito (...) Acho que será justo. Dia da Independência do Quirguistão, no Quirguistão. Acho que é a hora certa para se fazer isso", opinou 'Bullet'.