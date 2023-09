Sob o comando de Mike Tyson, Francis Ngannou faz treino aberto antes de luta com Fury

No próximo dia 28 de outubro, Francis Ngannou realizará o sonho de estrear no boxe, diante do campeão mundial Tyson Fury, na Arábia Saudita. Para ter sucesso na sua primeira experiência na modalidade, o ex-detentor do cinturão peso-pesado do UFC tem contado com a ajuda da lenda da nobre arte Mike Tyson, que se fez presente também no treino aberto protagonizado pelo camaronês em Las Vegas (EUA).

A prática, que foi aberta à imprensa e teve suas imagens compartilhadas nas redes sociais, contou com a supervisão do icônico ex-campeão mundial de boxe. Dentro do ringue, o veterano instruiu as ações de Ngannou, enquanto este mostrava suas habilidades ao fazer um treino de manopla (veja abaixo ou clique aqui).