Miocic revela frustração com saída de Ngannou do UFC: "Queria a trilogia"

Considerado por parte da comunidade do MMA como o melhor peso-pesado da história, Stipe Miocic terá a oportunidade de enfrentar Jon Jones, um dos GOAT's (maior de todos os tempos) do esporte no próximo dia 11 de novembro, na luta principal do UFC 295, em Nova York (EUA). Porém, apesar da chance de recuperar o cinturão do Ultimate contra um dos mais icônicos atletas da modalidade, o americano de ascendência croata admite que havia outro combate que lhe interessava tanto quanto o duelo contra 'Bones'.

Em entrevista ao 'New York Post', Stipe Miocic lamentou o fato de não ter conseguido enfrentar Francis Ngannou pela terceira vez no octógono mais famoso do mundo. Com o placar da rivalidade entre eles empatado, o ex-campeão peso-pesado do UFC admite que a saída do camaronês da organização presidida por Dana White, no começo deste ano, deixou uma lacuna difícil de ser preenchida.

"Eu realmente queria ter uma revanche com Francis. Infelizmente, ele deixou (o UFC) por coisas maiores e melhores, então bom para ele. Depois disso, tudo que eu queria era Jon Jones. É uma m***. Eu definitivamente queria aquela trilogia, mas infelizmente a vida é assim. Ele está atrás de coisas maiores e melhores. No papel, Tyson Fury é um dos melhores boxeadores da história, mas Francis bate muito duro. É uma luta, qualquer coisa pode acontecer. Eu desejo a ele o melhor. Espero que ele choque o mundo", reconheceu Miocic.