Mark Hunt sofre nova derrota judicial em processo contra UFC, Dana e Lesnar; entenda

O processo judicial movido por Mark Hunt contra o UFC, que se estende desde 2017, pode ter, enfim, chegado a um ponto final. E não da maneira que o ex-lutador esperava. Nesta terça-feira (26), um juiz federal anulou o resto do caso do veterano contra o Ultimate, Dana White e Brock Lesnar. Quando abriu o processo, o peso-pesado acusou as partes envolvidas no imbróglio de fraude, conspiração e de acobertar um possível doping de seu rival. No entanto, por falta de provas e evidências inconclusivas, 'The Super Samoan' saiu derrotado dos tribunais.

O imbróglio judicial entre Hunt e o Ultimate surgiu por conta de seu duelo contra Brock Lesnar, no UFC 200, em 2016. À época, o ex-campeão retornava ao MMA após anos dedicado ao telecatch na WWE. Por conta de seu prestígio, o americano recebeu uma isenção para competir e não precisou passar pelos protocolares quatro meses de testes antidopings requeridos à época.

Com o aval, Brock Lesnar venceu Hunt por decisão unânime dentro dos octógonos. No entanto, após a luta, o ex-campeão dos pesos-pesados foi flagrado em exame antidoping após testar positivo para inúmeras substâncias proibidas e teve seu triunfo transformado em 'no contest' (luta sem resultado). Como pena, o americano foi suspenso por um ano pela USADA (agência antidoping americana) e pela Comissão Atlética de Nevada, responsável por regular o UFC 200.