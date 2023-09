Ex-campeão, Sterling aposta em derrota de Deiveson na estreia no peso-galo do UFC

No próximo dia 2 de dezembro, Deiveson Figueiredo fará sua estreia no peso-galo (61 kg) diante de Rob Font, em um evento 'Fight Night' do UFC ainda sem sede definida. Apesar da expectativa criada pela chegada do ex-campeão dos moscas (57 kg) à divisão de cima, há quem acredite que as chances de sucesso do 'Deus da Guerra' na nova categoria são escassas.

O ex-campeão da divisão até 61 kg do UFC Aljamain Sterling, por exemplo, prevê uma estreia complicada para o brasileiro. Em seu canal do 'Youtube', 'Aljo' apostou que Deiveson Figueiredo será nocauteado por Rob Font. O americano de ascendência jamaicana citou a desvantagem física do paraense em comparação aos seus novos rivais de categoria como um empecilho para o seu sucesso na nova empreitada na carreira.

"Eu acho que Rob Font vai apagar as luzes de Figueiredo. Acredito que Figueiredo vai ser um pouco pequeno demais, até mesmo ficando em pé ao lado dele pessoalmente. Ele vai ter a vantagem na velocidade, mas acredito que uma vez que Font encurte a distância, ele vai ser capaz de encontrar aqueles grandes ganchos que ele lança. Figueiredo, obviamente é um ex-campeão mundial, eu acho que ele vai tornar isso interessante, mas eu ainda penso que o tamanho vai ser um fator", analisou Sterling.