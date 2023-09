Empoderamento! Neta de Carlos Gracie, Cesalina instrui mulheres com aulas de defesa pessoal

Jiu-Jitsu e desenvolvimento pessoal

Além da representatividade e empoderamento de suas aulas, Cesalina enxerga, acima de tudo, o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E para alcançar tal objetivo, a instrutora recorre a recursos interdisciplinares, como até mesmo a psicologia. Sua principal inspiração para seguir por esse caminho foi sua prima, Kyra Gracie, cinco vezes campeã mundial de jiu-jitsu.

"A Kyra foi minha maior inspiração para seguir essa metodologia mais completa do jiu-jitsu, incluindo psicologia. Porque nós, professores, não estamos passando só técnicas, mas também valores como filosofia de vida. Ao mesmo tempo estamos usando a comunicação, a postura. Tem diversos exercícios da psicologia que casam perfeitamente com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma escola para vida, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu me conecto muito mais com esse lado, porque vejo a transformação na minha frente, choro nas aulas, me emociono ao ver as histórias e ensinar as meninas a falar com voz de campeã, com coragem. Postura, espírito de liderança. O lindo do jiu-jitsu é que ele honra a personalidade de cada um", concluiu.

Além de ajudar suas alunas a superar adversidades através do esporte, Cesalina também desafia seus próprios limites. Em maio de 2023, tornou-se apenas a oitava brasileira a escalar o Monte Everest, empreitada na qual usou os ensinamentos do jiu-jitsu para superar obstáculos, desde questionamentos internos a catástrofes naturais externas.