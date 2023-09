Dana White se mostra impressionado com novo brasileiro contratado pelo UFC

Vinicius de Oliveira é o mais novo brasileiro contratado pelo UFC via 'Contender Series'. Na última terça-feira (26), em Las Vegas (EUA), 'Lok Dog' precisou de apenas um round para nocautear Victor Madrigal e impressionou Dana White com sua performance. Tanto que o líder da companhia fez questão de reconhecer o valor do atleta.

No encerramento do programa e na coletiva de imprensa pós-show, o cartola não escondeu o entusiasmo com a contratação de Vinicius que, em seu entendimento, fez tudo certo no octógono e cumpriu sua obrigação. Como aprovou a atuação do brasileiro, Dana sinalizou que o mesmo já pode estrear no peso-galo (61 kg) do UFC contra um oponente de nível elevado, pois se mostrou convencido de sua qualidade.

"Ele aplicou um dos nocautes mais selvagens da temporada. Ele tem 19-3 com 14 nocautes, duas finalizações, tem 27 anos. Ele é um desses caras que sinto que podemos colocá-lo em uma grande luta imediatamente. Ele fez o que você deveria fazer, especialmente quando se é favorito. Ele entregou o que todos esperavam dele. Quando você tem um cara que tem esse tipo de experiência, ele venceu sete das últimas oito lutas, quase todas as vitórias foram por via rápida. Ele está vindo para o UFC e precisa se livrar do nervosismo nas primeiras lutas, mas é um cara que você pode colocar em algumas lutas de verdade", declarou o cartola.