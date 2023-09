Dana White reage à acusação de Adesanya por dirigir alcoolizado: "Decisão ruim"

Israel Adesanya vive momento conturbado tanto em âmbito profissional, quanto no pessoal. Em setembro, na Austrália, o nigeriano perdeu a luta e o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC para Sean Strickland e, no último domingo (24), se declarou culpado da acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia. Ciente do posicionamento do atleta, Dana White deu sua opinião a respeito da polêmica.

Na coletiva de imprensa pós-'Contender Series', realizada na última terça-feira (26), o líder do UFC não 'passou a mão na cabeça' de Adesanya por ele ser um dos principais nomes da organização. Pelo contrário, Dana não ficou em cima do muro e classificou a decisão do ex-campeão da companhia de dirigir embriagado como incorreta e lhe deu um conselho. O polêmico episódio protagonizado pelo nigeriano ocorreu três semanas antes da luta contra Strickland.

Na ocasião, o atleta dirigiu um veículo e, no exame feito ao ser parado pela polícia, apresentou 87 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue em seu corpo, acima do limite legal de 50 miligramas na Nova Zelândia. De todo modo, Dana se mostra na torcida para que o deslize ocorrido por Adesanya seja apenas um caso isolado em sua carreira e não se torne algo frequente a partir de agora, uma vez que o mesmo possui uma reputação a zelar.