Dana White faz mistério sobre possível contratação de Patrício Pitbull pelo UFC

Recentemente, Patrício Freire, campeão do peso-pena (66 kg) do Bellator, surpreendeu ao revelar ter o interesse em lutar no UFC na reta final de sua carreira. Ao tomar conhecimento da posição do brasileiro, Dana White, líder da companhia, opinou a respeito na coletiva de imprensa pós-'Contender Series', realizada na última terça-feira (26), em Las Vegas (EUA).

Atualmente, rumores indicam que o Bellator pode ser vendido a qualquer momento para a PFL e, assim, o futuro de seus lutadores passa a ser incerto. O próprio 'Pitbull' sinaliza que há uma negociação entre as organizações. Sendo assim, o cartola faz mistério quanto a possibilidade do brasileiro migrar para o UFC. Dana informa que não há qualquer atleta da companhia rival no radar do Ultimate, porém não fecha as portas da liga para Patrício.

"Não estou dizendo que não existem alguns caras (interessantes), mas não estamos pensando ou olhando para isso agora, pelo que eu sei. Não tenho pensado em ninguém, mas quem sabe o que pode acontecer? Veremos como tudo isso se desenrola", declarou o cartola.