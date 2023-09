Colby Covington desdenha de cinturão BMF do UFC: "Troféu de participação"

Conquistado pela primeira vez por Jorge Masvidal e atualmente sob posse de Justin Gaethje, o cinturão 'BMF' ('mais durão') foi criado pelo UFC como uma forma de premiar o atleta 'mais casca-grossa' do plantel. O título simbólico, entretanto, não caiu nas graças de boa parte da comunidade do MMA, como é o caso do meio-médio (77 kg) Colby Covington.

Ao canal 'My MMA News', do 'Youtube', Covington atrelou o cinturão BMF a questões promocionais e classificou sua existência como uma forma de recompensar lutadores incapazes de se tornarem campeões de suas divisões. Vale lembrar que o próprio Justin Gaethje, atual detentor do título simbólico, também menosprezou sua importância antes de conquistá-lo, em julho deste ano, após nocautear Dustin Poirier no UFC 291.

"Não é nada mais que uma luta de participação para agradar os caras que nunca conseguiriam ganhar um cinturão indiscutível. Bom para eles. O pequeno show de circo deles, troféu de participação, bom para você, cara. Mas você não é o melhor, você não é o campeão indiscutível (da sua categoria). Você não é nada mais do que uma ferramenta de promoção. Eles foram usados para promover aquela luta porque eles (UFC) precisavam de uma luta de título para vender o pay-per-view", disparou Colby.