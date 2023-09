Charles Do Bronxs revela coleção de roupas de grife em mansão de São Paulo

Nos últimos anos, Charles Do Bronxs se consolidou como a principal estrela do MMA brasileiro na atualidade. As performances empolgantes que o levaram até o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC e lhe renderam milhões de seguidores nas redes sociais, também fizeram com que o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' transformasse sua vida do ponto de vista financeiro. E prova disso é a coleção de roupas de grife que o lutador brasileiro revelou em sua mansão, no Guarujá (SP), durante o quadro 'Podpah Visita', apresentado pelo surfista e influencer Pedro Scooby.

Durante o programa que foi ao ar nesta quarta-feira (veja abaixo ou clique aqui), Charles apresentou sua residência e fez questão de relembrar sua origem humilde antes de se estabelecer como um astro do esporte. Agora, em outro patamar financeiro, o ex-campeão do Ultimate cultiva gostos por artigos de luxo. Em tom bem-humorado, Do Bronxs admitiu que seu 'ponto fraco' são os produtos da marca 'Gucci'.

"Tenho uns sapatos, tênis, óculos, roupas. Sempre tive o sonho de ter Gucci. Aí comprei uns conjuntos da Gucci. Teve um kit que eu vi e falei: 'Essa é a roupa que tenho que ir para a luta (do título). Todo mundo pensou que eu estava sendo patrocinado, porque a marca (Gucci) estava patrocinando o UFC no dia. Gucci (é meu vício). Toda vez que estou nos EUA, vou comprar. Tênis, chinelo, bolsa, camiseta. Toda vez que estou nos EUA ou aqui, se eu entrar na loja, vou comprar", declarou Charles, em conversa com Pedro Scooby.